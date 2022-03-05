Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

У Украины с советских времён есть ядерные и ракетные компетенции, и создание ею ядерного оружия реально, заявил президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС. Он отметил, что если у Украины появится ядерное оружие, то судьба России станет иной. Путин также объяснил необходимость нейтрального статуса Украины. По словам главы государства, он необходим для того, чтобы страна не вступила в НАТО.

Теперь на Украине заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более что мы знаем, как этот так называемый Запад ведёт себя по отношению к России, — сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в военном конфликте - и уже все равно, членами каких организаций они являются.

Он подчеркнул, что в Донбассе с 2014 года было убито от 13 до 14 тысяч человек, а страны Запада этого не замечали.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.