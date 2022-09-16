Украина объявила в розыск депутата, подозреваемого в сотрудничестве с РФ Антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемого в госизмене и связях с Россией депутата Деркача

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, который якобы получал финансирование от России, а ранее попал под санкции США за вмешательство в выборы президента, сообщается на сайте бюро. Его подозревают в госизмене и незаконном обогащении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном деле от 7 июня 2022 года по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении, — отмечается в заявлении.

Ранее сотрудники бюро провели обыски у Деркача и нашли у него «шпионскую» ручку с микрофоном и камерой. В ходе обысков также были изъяты компакт-диск, кабель и зарядное устройство. 24 июня СБУ разоблачила якобы пророссийскую агентуру, членом которой был парламентарий.

По словам следователей, им не удалось посмотреть содержимое электронного устройства из-за отсутствия заряда, а на других компьютерах девайс не определялся как физическое устройство. Несмотря на это, детективам удалось обосновать свои доводы насчет того, что этот девайс использовался для тайного сбора информации и последующей передачи данных сотрудникам Генштаба ВС РФ.