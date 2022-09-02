У заподозренного в шпионаже депутата Рады нашли шпионский девайс У заподозренного в шпионаже депутата Рады Деркача нашли ручку с диктофоном и камерой

Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com

Сотрудники правоохранительных органов Украины производят задержание . Архивное фото

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у нардепа Верховной рады Андрея Деркача и нашли у него шпионскую ручку с диктофоном и камерой, сообщает «Слово и Дело». В ходе обысков также был изъят компакт-диск, кабель и зарядное устройство для шпионского девайса. Напомним, что 24 июня СБУ разоблачила пророссийскую агентуру, членом которой также был украинский внефракционный парламентарий.

НАБУ провело обыск в квартире нардепа Деркача, где живет его жена Оксана Терехова. Там детективы изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру, — говорится в постановлении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС).

По данным следователей, им не удалось посмотреть содержимое электронного устройства из-за отсутствия заряда. Кроме того, на компьютерах сотрудников НАБУ девайс не определялся как физическое устройство. Несмотря на это, детективу якобы удалось «обосновать» свои доводы насчет того, что это устройство было использовано для тайного сбора информации и последующей передачи данных сотрудникам Генштаба ВС РФ.

Ранее в Германии двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ заподозрили в работе на Россию. Теперь они находятся под прицелом Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV).