Украина не нашла доказательств поставок боеприпасов из КНДР в Россию

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Украина не обладает доказательствами того, что КНДР поставляет артиллерийские боеприпасы России для использования в спецоперации на Украине, заявил в интервью агентству Yonhap первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, это можно было бы определить по анализу частей боеприпасов.

Мы сбили множество иранских дронов, по их частям определили, что они произведены в Иране. Но у нас нет подобных доказательств в случае с КНДР, — пояснил Корниенко.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса сообщило, что США располагают информацией о том, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы для ведения боевых действий на Украине. Для противодействия этому Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Пхеньяна. Тогда власти КНДР категоричной заявили, что США, распространяя подобные слухи, хотят очернить страну и призвали Вашингтон «прекращать глупые слова, придирки и молчать».

Впоследствии в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) подчеркнули, что подобную информацию Пхеньян расценивает как попытку США запятнать имидж страны. Там заявили, что никогда не поставляли оружие Москве и не намерены совершать этого в будущем.