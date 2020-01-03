https://static.news.ru/photo/e1ea8486-2e2c-11ea-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

Канал будет сформирован на базе UA|TV. Предполагается, что его информационное вещание возглавит бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная, сообщает Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины.

Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чьё отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — заявила Трибушная.

На первом этапе канал будет показывать развлекательные программы, сериалы и кинофильмы на украинском и русском языках, а также осуществлять информационное вещание. Окончательная программа будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети может исчезнуть трансляция российских телеканалов. Те выдвинули условия операторам интернет-телевидения прекратить их эфир и с февраля перейти с собственных технологий на специально разработанный для этих целей плеер. Однако сетевые вещатели отнеслись в требованию без энтузиазма.