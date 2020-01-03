Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Канал будет сформирован на базе UA|TV. Предполагается, что его информационное вещание возглавит бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная,
Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чьё отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — заявила Трибушная.
На первом этапе канал будет показывать развлекательные программы, сериалы и кинофильмы на украинском и русском языках, а также осуществлять информационное вещание. Окончательная программа будет утверждена после избрания руководителя телеканала.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети может исчезнуть трансляция российских телеканалов. Те выдвинули условия операторам интернет-телевидения прекратить их эфир и с февраля перейти с собственных технологий на специально разработанный для этих целей плеер. Однако сетевые вещатели отнеслись в требованию без энтузиазма.
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