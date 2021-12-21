Украина начала копать рвы против танков на границе с Россией

Наиболее уязвимые участки границы с Россией украинские пограничники укрепляют с помощью противотанковых рвов. Работы ведутся в Сумской области. Об этом сообщила Госпогранслужба страны.

В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами, — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что «вызовы» заставляют продолжать работу, несмотря на наступившие морозы. По словам пограничников, раньше сезон инженерного обустройства границы проходил до наступления зимы, но сейчас работы на угрожающих направлениях не закончены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Он добавил, что ограничительные меры нужно ввести, чтобы не допустить и возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.