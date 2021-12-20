Зеленский заявил о необходимости превентивных санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Он добавил, что ограничительные меры нужно ввести, чтобы также не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Выступление главы государства на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьёзные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза, — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что подписал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Киева в ЕС и НАТО. Соответствующий документ был подписан лидерами стран в рамках «Люблинского треугольника» в Ивано-Франковской области и фиксирует в том числе «борьбу с российской агрессией».

Формат «Люблинского треугольника» был создан в 2020 году в польском городе Люблин совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.