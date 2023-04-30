Украина изменила позицию по роли Китая в конфликте с Россией Замглавы МИД Украины Мельник: Пекин может стать посредником в урегулировании конфликта с Россией

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник считает возможным, чтобы Китай выступил посредником в конфликте на Украине. В беседе с изданием Tagesschau он заявил, что Пекин преследует только собственные интересы, однако не откажется содействовать прекращению огня.

Это не так уж и нереально. Китайцы, конечно, преследуют свои собственные интересы. Но я верю, что справедливое мирное урегулирование и прекращение боевых действий отвечают интересам Пекина больше, чем это мощное непрекращающееся землетрясение для всего мирового порядка, — сказал Мельник.

Недавно состоявшийся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским Мельник назвал «большим шагом вперед в укреплении отношений Украины с Китаем» и шагом к прекращению нынешнего конфликта на Украине.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру заявил, что Пекин, предлагая свою версию мирного плана по урегулированию кризиса на Украине, намеревался продемонстрировать альтернативу тому миропорядку, который существует под эгидой США.