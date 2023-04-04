В Японии раскрыли, почему Китай выступил с мирным планом по Украине Абиру: своим мирным планом Китай хотел показать альтернативу американскому порядку

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Предлагая свою версию мирного плана по урегулированию кризиса на Украине, Китай намеревался продемонстрировать альтернативу тому миропорядку, который существует под эгидой США. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал главный научный сотрудник японского Фонда мира Сасакавы, специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру. Он подчеркнул, что в настоящее время нет вероятности того, что администрации президентов Украины и России пойдут «по пути этого плана к остановке военных действий».

Думаю, Китай отдает себе в этом отчет. У Китая есть две цели, для чего он предложил этот план, — сказал эксперт.

Первой целью, по мнению Абиру, является желание продемонстрировать странам Африки, Азии и Латинской Америки готовность решать проблему роста цен на сырье и продовольствием. Еще одна цель — показать Европе, что проблему Украины невозможно решить, находясь только на стороне Киева, как это предлагает Вашингтон. Также аспект — попытаться «вбить экономический клин» между Европой и США.

Таким образом, основной целью мирных предложений Пекина сейчас является не достижение реальных соглашений, а демонстрация миру иного подхода к решению проблем, подчеркнул Абиру. По мнению эксперта, в этой связи символично выглядит установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве КНР до визита Си Цзиньпина в Россию.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.