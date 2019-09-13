https://static.news.ru/photo/a062d89e-d57e-11e9-8f40-fa163e074e61_660.jpg Подписание Минских соглашений в 2015 году Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации.

По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки», передаёт « Интерфакс-Украина ». Он выразил уверенность, что на ней будет решено множество важных и сложных вопросов.

Политик отметил, что главы государств обсудят все пункты договора и «формулу Штайнмайера» (предложение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса).

Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша с вами страна, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, обмен заключёнными между Россией и Украиной стал первым шагом на пути к новому саммиту в «нормандском формате», но далеко не последним. Зеленский пообещал развести войска на линии соприкосновения, и этот процесс, по сообщениям наблюдателей, уже начался на пилотных участках. Однако Кремль чётко дал понять, что хочет от Киева письменное закрепление обязательств и выполнение «формулы Штайнмайера», которое ранее казалось совершенно неприемлемым для украинского руководства. По мнению экспертов, мир в Донбассе будет зависеть от того, насколько Россия и Украина станут готовы пересмотреть свои прежние требования.