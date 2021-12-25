Украина будет бороться за право провести Олимпиаду

Украина намерена принять у себя зимние Олимпиаду 2030 года, а также Юношеские Олимпийские игры 2028 года. Об этом в интервью изданию «Слово и дело» сообщил министр спорта страны Вадим Гутцайт.

По его словам, в настоящее время на Украине «самое мощное за всю историю страны» развитие спортивной инфраструктуры.

И сейчас президент поставил задачу (и президент, и все спортивное сообщество очень хочет) — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине, — сказал Гутцайт.

Гутцайт отметил, что в настоящее время в стране уже есть ряд объектов, подходящих для проведения Игр, планируется построить ещё.

Министр прокомментировал и прогнозы экспертов о медальных перспективах украинской сборной на Олимпиаде в Пекине:

Заранее говорить, что медалей не будет, нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры — не летние и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен, — сказал Гутцайт.

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