Бестемьянова рассказала, каким образом Туктамышева может попасть на ОИ

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56). Валиева была сегодня фантастической. Абсолютно роскошно откаталась. Но мне одно...