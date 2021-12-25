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Бестемьянова рассказала, каким образом Туктамышева может попасть на ОИ

Олимпийская чемпионка Бестемьянова заявила, что Туктамышева может поехать на Олимпиаду в качестве запасной
21:50, 25 декабря 2021
Бестемьянова рассказала, каким образом Туктамышева может попасть на ОИ Фото: pixabay.com
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru заявила, что Елизавета Туктамышева может поехать на Олимпиаду в качестве запасной. Фигуристка заняла лишь седьмое место на чемпионате России и рискует пропустить Олимпийские игры в Пекине.

Я думаю, что она поедет на Олимпиаду в качестве первой запасной, по-другому никак. У нас же будет соблюдаться спортивный принц, а по спортивному принципу она не отобралась. Хотя Аня выглядела сегодня средне. По элементам, по количеству напрыганных прыжков в произвольной Лиза её превзошла. Но Аня заняла итоговое третье место за счёт оценок за короткую, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239.56). Елизавета Туктамышева расположилась на седьмом месте с 224,40 балла.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

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