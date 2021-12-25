«Зачем устраивать позорище на весь мир?»: Бестемьянова об оценках на ЧР

По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Валиева была сегодня фантастической. Абсолютно роскошно откаталась. Но мне одно непонятно: каким образом Софья Самоделкина с тремя четверными оказалась ниже Аделии Петросян и Ани Щербаковой, которая была сегодня не в лучшей форме. Двойственное впечатление от того, что происходит. С одной стороны, потрясающий вечер — девушки откатали просто удивительно. Но, с другой стороны, это судейство... Я до сих пор в шоке от ситуации в короткой программе. Каким образом могли пересмотреть оценки спустя пять часов после завершения соревнований? По каким правилам это разрешено делать? Это отвратительно. Себя только опозорили. У нас и так лучшие в мире девчонки, они и так катаются замечательно. Зачем устраивать такое позорище на весь мир? Мне стыдно, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.