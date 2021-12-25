Тарасова назвала фигуристок, которые должны поехать на Олимпиаду

Представлять Россию в женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине должны Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, как победитель и призёры чемпионата России. Такое мнение в интервью ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу, 25 декабря. В женском одиночном катании победительницей турнира стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. По словам Тарасовой, эти соревнования проводятся в том числе и для того, чтобы определить претендентов на поездку на Олимпиаду.

У федерации завтра будет собрание, тренеры выскажут свое мнение. Должна ли ехать эта тройка? Я считаю, что да, — заявила заслуженный тренер.

Тарасова также высказалась относительно возможной кандидатуры на поездку в Пекин Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка заняла второе место на последнем чемпионате мира, однако на чемпионате России осталась лишь на седьмом месте.

Я думаю, что никто не будет против Лизы, но есть правила соревнований. Лиза тоже очень прилично каталась, но в короткой допустила ошибку, которые нельзя допускать, — сказала Тарасова.

В настоящее время состав национальной команды по фигурному катанию для участия в Олимпиаде в Пекине не утверждён. Игры должны пройти в феврале.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как Елизавета Туктамышева может попасть на Олимпиаду. По её словам, фигуристка может поехать туда в качестве запасной.