Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Второе место заняли также подопечные Москвиной — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они заработали 238 баллов. На третьей строчке остановились ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20). Произвольная...