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Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию

20:54, 25 декабря 2021
Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию Российская фигуристка Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат России. По сумме двух программ фигуристка набрала 283,48 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

На втором месте расположилась Александра Трусова. Фигуристка исполнила четыре четверных прыжка и получила в сумме 248,65 балла. Бронза турнира досталась Анне Щербаковой. Её результат составил 239,56 балла.

Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

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