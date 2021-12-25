Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат России. По сумме двух программ фигуристка набрала 283,48 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
На втором месте расположилась Александра Трусова. Фигуристка исполнила четыре четверных прыжка и получила в сумме 248,65 балла. Бронза турнира досталась Анне Щербаковой. Её результат составил 239,56 балла.
Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.