Учёные Украины не создают вакцину от COVID-19 из-за отсутствия условий

https://static.news.ru/photo/967ce0e4-a33d-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские учёные не могут начать работать над созданием вакцины против коронавирусной инфекции, потому что в стране нет необходимых лабораторий.

Главный санитарный врач Украины напомнил, что президент Владимир Зеленский обещал выделить миллион долларов для создания необходимых условий научным сотрудникам, которые ведут борьбу с COVID-19.

Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины, — отметил эксперт в интервью «Радио Свобода».

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.

Американские медики тоже проводят клинические испытания. Они планируют использовать «Фамотидин» для лечения пациентов с коронавирусом. Лекарство было разработано для борьбы с изжогой. Если препарат покажет свою эффективность, его можно будет использовать, поскольку он «недорогой, универсальный и его много». Медики вводят пациентам лекарство внутривенно, дозировка в девять раз превышает необходимую для лечения изжоги. В настоящее время «Фамотидин» испытывают на 187 пациентах. Планируется увеличить их число до 1200.