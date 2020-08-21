Учёные провели COVID-концерты для понимания схемы распространения вируса

Учёные из Галле-Виттенбергского университета в Германии провели экспериментальные «коронавирусные» концерты, чтобы выяснить, как коронавирусная инфекция распространяется.
Исследователи провели 22 августа 2020 года три разных концерта. Во время первого была смоделирована ситуация до пандемии COVID-19, как на обычном концерте: люди могли находится близко к друг другу. Добровольцы, участвовавшие во втором концерте, уже должны были соблюдать некоторые меры безопасности, а на третьем концерте — все участники должны были быть в масках и держаться на расстоянии 1,5 метра,
Расстояние между людьми отслеживал трекер, добровольцам выдали маски, флуоресцентные антисептики, которые позволили наблюдать к чему прикасались люди, а также были запущены дым-машины, которые помогли отслеживать траекторию частиц.
Все добровольцы были здоровы на момент начала эксперимента. Они сдали тест на коронавирус.
Результаты исследования будут известны с 29 августа 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, немецкие учёные решили провести эксперимент, в ходе которого, участникам будут просто так раздавать €1200 в месяц в течение трёх лет. Исследование призвано выяснить, как получаемые деньги влияют на работу, жизнь и здоровье людей: станут ли они, например, более ленивыми или более творческими.
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