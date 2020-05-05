Учёные призвали власти Италии не отменять карантин

https://static.news.ru/photo/08410100-8ed1-11ea-90d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/ Global Look Press

Китайские исследователи проанализировали распространение коронавируса в Италии и сравнили его с аналогичными процессами в провинции Хунань в КНР. Они призвали власти Италии отказаться от ослабления карантина.

Согласно выводам исследователей, эпидемия в Италии закончится не раньше августа при условии сохранения действующих ограничений, передаёт Frontiers in Medicine. Если запреты будут сняты сейчас, то можно ожидать вторую вспышку заболеваемости COVID-19.

Мы считаем, что ослабление карантинных мер, начатое в Италии с 4 мая, является крайне преждевременным шагом, — подчеркнул эпидемиолог из Главного военного госпиталя НОАК в Пекине Цзя Ваньпин.

Как ранее писал NEWS.ru, число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Италии гораздо выше официально названных. Об этом сообщили Национальный институт статистики и Высший институт здравоохранения.