Учительница умерла в Словакии после укола вакциной AstraZeneca

Молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca.
Женщина после укола ощущала сильные головные боли и боли в суставах. У неё была повышенная температура. Через несколько дней её госпитализировали, но в больнице не смогли ей помочь,
Прививки вакциной AstraZeneca делают только педагогам. Умершая 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако её удивила их интенсивность, — отмечается в сообщении.
Предварительной причиной смерти названы отёк мозга, тромбофилия и легочная эмболия. При этом отец умершей считает, что виновата вакцина.
С начала вакцинации Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок. Смертей прежде в стране не фиксировали.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в британо-шведской фармкомпании AstraZeneca прокомментировали приостановку использования вакцины от коронавируса в ряде стран. Там отметили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.