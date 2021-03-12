Учительница умерла в Словакии после укола вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/7d80bff6-838a-11eb-a44a-96000091f725_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Женщина после укола ощущала сильные головные боли и боли в суставах. У неё была повышенная температура. Через несколько дней её госпитализировали, но в больнице не смогли ей помочь, сообщает Словацкое телевидение.

Прививки вакциной AstraZeneca делают только педагогам. Умершая 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако её удивила их интенсивность, — отмечается в сообщении.

Предварительной причиной смерти названы отёк мозга, тромбофилия и легочная эмболия. При этом отец умершей считает, что виновата вакцина.

С начала вакцинации Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок. Смертей прежде в стране не фиксировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в британо-шведской фармкомпании AstraZeneca прокомментировали приостановку использования вакцины от коронавируса в ряде стран. Там отметили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.