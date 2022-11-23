Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен, сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин. Он добавил, что на данный момент прокачка осуществляется с территории Белоруссии в направлении Украины, передает ТАСС.

В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идет. Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов, — добавил Демин.

Ранее «Транснефть» получила обращение от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через Украину. Как сообщил советник президента российской компании Игорь Демин, руководство «Транснефти» изучит этот документ и направит его в ФАС и Минэнерго для принятия необходимых решений.

16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновились. Подача нефти была остановлена из-за повреждений трансформаторной станции на Украине. Он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили. Также Сийярто отметил, что в результате атак сам нефтепровод не пострадал, поврежденной оказалась лишь трансформаторная станция, необходимая для подачи электричества.