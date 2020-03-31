https://static.news.ru/photo/a0a49b74-7387-11ea-848c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские учёные зафиксировали крайне низкий процент заболевших коронавирусом среди жителей города Феррара. Там заболело всего 307 человек.

Город Феррара расположен в области Эмилия-Романье, в которой число больных превысило 14 тысяч. Комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентура считает, что такая устойчивость к новому вирусу связана с тем, что эта местность относится «к малярийной области». Однако власти планируют изучить эту аномалию, когда закончится режим ЧС, сообщает La Nuova Ferrara.

Как писал NEWS.ru, бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья считает, что страна ещё не достигла пика заражений коронавирусом. По его словам, неизвестно, когда это произойдёт, поскольку ситуация развивается динамично. Он подчеркнул, что итальянское правительство оказалось «посреди шторма» и делает всё возможное, чтобы справиться с ним.