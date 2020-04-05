У певицы Марианны Фейтфул диагностирован коронавирус

https://static.news.ru/photo/729d1d86-7739-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mariannefaithfullofficial

Британская певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом.

Об этом рассказала её подруга, исполнительница и драматург Пенни Аркейд. По её словам, 73-летняя Фейтфул была на самоизоляции из-за простуды.

23 марта она обратилась к медикам, и певицу госпитализировали. Врачи диагностировали у неё коронавирус, передаёт «Интерфакс».

На протяжении долгого времени Марианна Фейтфул боролась с различными заболеваниями. В молодости из-за употребления наркотиков у неё развилась анорексия, в 2006 году ей удалось победить рак груди, в 2007 она призналась, что уже 12 лет страдает от гепатита С, а на сегодняшний день у неё диагностирован артрит.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса в первую очередь предупредит об этом своих сотрудников.