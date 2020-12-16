«Ты не пройдёшь»: Иэн Маккеллен из «Властелина Колец» привился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9635628c-405e-11eb-8170-fa163e074e61_660.jpg Иэн Маккеллен Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Британский актёр Иэн Маккеллен, известный ролью Гендальфа в фильмах Питера Джексона, снятых по романам Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», получил вакцину от нового коронавируса, передаёт национальная система здравоохранения Англии (NHS). В ведомстве отметили, что артист присоединился к тысячам подданных королевства, которым ввели препарат.

Фанаты отреагировали на новость одной из самых знаменитых фраз Гендальфа из «Властелина колец»: наиболее популярным комментарием в соцсетях стал «ты не пройдёшь, коронавирус».

Я правда надеюсь, что по мере того, как всё больше людей будут вакцинироваться, мы продолжим приближать возвращение к нормальному образу жизни, — приводит слова Маккеллена официальный аккаунт NHS в социальной сети Twitter.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine . https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020

Британия 2 декабря 2020 года стала первым государством, сертифицировавшим для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину от COVID-19 производства США и Германии.

Накануне американский кинорежиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе. Он также добавил, что ему предстоит сделать второй укол. Известно, что в настоящее время Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС, расположенной в Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.