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«Ты не пройдёшь»: Иэн Маккеллен из «Властелина Колец» привился от COVID-19

14:46, 17 декабря 2020
Иэн Маккеллен Иэн Маккеллен Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Британский актёр Иэн Маккеллен, известный ролью Гендальфа в фильмах Питера Джексона, снятых по романам Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», получил вакцину от нового коронавируса, передаёт национальная система здравоохранения Англии (NHS). В ведомстве отметили, что артист присоединился к тысячам подданных королевства, которым ввели препарат.

Фанаты отреагировали на новость одной из самых знаменитых фраз Гендальфа из «Властелина колец»: наиболее популярным комментарием в соцсетях стал «ты не пройдёшь, коронавирус».

Я правда надеюсь, что по мере того, как всё больше людей будут вакцинироваться, мы продолжим приближать возвращение к нормальному образу жизни, — приводит слова Маккеллена официальный аккаунт NHS в социальной сети Twitter.

Британия 2 декабря 2020 года стала первым государством, сертифицировавшим для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину от COVID-19 производства США и Германии.

Накануне американский кинорежиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе. Он также добавил, что ему предстоит сделать второй укол. Известно, что в настоящее время Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС, расположенной в Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.

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