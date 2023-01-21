«Тушим пожар бензином»: президент Болгарии о поставках оружия Украине Президент Болгарии сообщил, что поставки оружия Киеву приведут к глобальному конфликту

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Румен Радев

Продолжение поставок оружия на Украину может привести к глобальному конфликту, заявил болгарский президент Румен Радев в интервью Darik Radio. Он призвал прекратить оказывать Киеву военную помощь. По его мнению, таким образом западное сообщество тушит пожар бензином. Радев подчеркнул, что его страна «не должна поставлять оружие, поддерживая этот конфликт».

Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия Киеву означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше, — заявил Радев.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала опрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков, и их необходимо тщательно взвесить.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Германия отказываются снабжать ВСУ танками из-за того, что напуганы предупреждениями российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем.