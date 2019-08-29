Двое испанских туристов пострадали при взрыве бомбы времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл в итальянских Альпах, когда молодые люди пытались выкопать снаряд из ледника.
21-летний Элой Палау увидел кусок металла в леднике Презена и решил достать его, в результате прогремел взрыв, сообщает
Я обернулся посмотреть, идёт ли Элой. Пока я оборачивался, произошёл взрыв. Я ничего не чувствовал, лишь слышал звук «бип». Я увидел, что Элой лежит на земле, кричит и истекает кровью, — вспоминает его приятель Серхи.
После случившегося друзей на вертолёте доставили в госпиталь. Палау перенёс две операции, он остаётся в медучреждении. У молодого человека обожжено тело, травмы рук и ног.
Серхи, который провёл в больнице несколько дней, вернулся на родину. У него остались лишь несколько порезов на лице, ногах и руках.
Рад и благодарен за то, что я жив! Возвращаюсь домой после худшего опыта в моей жизни, — написал Серхи в посте в
Ранее News.ru сообщал, что на Украине двое детей подорвались на бомбе в доме дедушки. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик погибли при детонации снаряда, лежавшего в сейфе на кухне.