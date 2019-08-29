https://static.news.ru/photo/a14b391c-ca58-11e9-a9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Wenzel-Orf/imageBROKER.com/Global Look Press

Двое испанских туристов пострадали при взрыве бомбы времён Второй мировой войны. Инцидент произошёл в итальянских Альпах, когда молодые люди пытались выкопать снаряд из ледника.

21-летний Элой Палау увидел кусок металла в леднике Презена и решил достать его, в результате прогремел взрыв, сообщает Daily Mail .

Я обернулся посмотреть, идёт ли Элой. Пока я оборачивался, произошёл взрыв. Я ничего не чувствовал, лишь слышал звук «бип». Я увидел, что Элой лежит на земле, кричит и истекает кровью, — вспоминает его приятель Серхи.

После случившегося друзей на вертолёте доставили в госпиталь. Палау перенёс две операции, он остаётся в медучреждении. У молодого человека обожжено тело, травмы рук и ног.

Серхи, который провёл в больнице несколько дней, вернулся на родину. У него остались лишь несколько порезов на лице, ногах и руках.

Рад и благодарен за то, что я жив! Возвращаюсь домой после худшего опыта в моей жизни, — написал Серхи в посте в Instagram .

Ранее News.ru сообщал, что на Украине двое детей подорвались на бомбе в доме дедушки. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик погибли при детонации снаряда, лежавшего в сейфе на кухне.