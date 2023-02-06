Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле Pegasus Airlines отменила 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен из-за снегопада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи со снегопадом в Стамбуле турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него на 6 и 7 февраля, передает РИА Новости. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно.

В авиакомпании подчеркнули, что число отмененных рейсов может увеличиться. На текущий момент отменены международные рейсы в Баку, Шарм-эш-Шейх и многие европейские города, а также внутренние — в Анкару, Адану, Ван и другие.

Примечательно, что рейс компании в московский аэропорт Домодедово — PC386 в 10:05 6 февраля — в списке отмененных пока не значится, как и рейс компании «Победа» в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55.

Ранее сообщалось, что 306 пассажиров, среди которых 38 детей, рейса Пхукет — Москва российской авиакомпании Azur Air ожидают вылета в тайском аэропорту из-за замены самолета. Об отмене полета стало известно 4 февраля: в тот день у воздушного судна Boeing 767 лопнули колеса шасси при наборе скорости.

21 ноября в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.