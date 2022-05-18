Sabah: Турция выдвинула 10 условий для Швеции и Финляндии по НАТО Sabah: Турция выдвинула условия для Швеции и Финляндии по вступлению их в НАТО

Анкара, Турция / Фото Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Список из 10 требований к Швеции и Финляндии подготовило руководство Турции в обмен на пересмотр своей позиции к вопросу вступления этих стран в НАТО, сообщила близкая к правительственным кругам турецкая газета Sabah. В первую очередь речь идёт о ситуации с представителями оппозиции и Рабочей партии Курдистана (РПК) в скандинавских государствах.

По сведениям издания, Швеция и Финляндия обязаны «определиться с позицией» в отношении РПК, которую Турция считает террористической организацией. Также она требует не допускать проведения в парламентах стран любых мероприятий лицами, которые связаны с данной структурой и иными подобными организациями. Анкара призывает отказаться от оказания матпомощи так называемым Силам народной самообороны (СНС) в Сирии, которые в Турции связывают с РПК, а также ускорить экстрадицию в страну лиц, которые связаны с данными организациями. От Стокгольма и Хельсинки ожидается прекращение контактов с представителями действующих в Ираке и Сирии группировок курдов.

Кроме того, турецкая сторона призывает эти скандинавские страны прекратить все связи с беглыми представителями организации ФЕТО (организация фетхуллахистов), которые причастны к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, не совершать шагов против нацбезопасности Турции, а также наладить контакты и сотрудничество в вопросах противодействия терроризму. Ещё в перечне значатся блокировка банковских счетов лиц и организаций, связанных с лицами, считающимися террористами в Турции, и недопущение деятельности на своей территории антитурецких НПО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. Более того, по мнению главы Турции, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах лиц, поддерживающих Рабочую партию Курдистана.