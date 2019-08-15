https://static.news.ru/photo/23cf5724-bf41-11e9-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Бодрум Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Система «всё включено», широко распространённая в Турции, может быть пересмотрена. За это выступили Торгово-промышленной палаты (ТПП) города Манавгата на юге страны. Там заявили, что неравная конкуренция сферы торговли и отелей «убивает» их бизнес.

Принятый принцип размещения вреден тем, что турист сидит в отеле, а не путешествует по стране, при этом он не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами отеля, пояснили инициативу в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Там отметили, что по мере роста въездного потока средние расходы зарубежных путешественников в Турции сокращаются. Если в 2003 году среднестатистический турист тратил в этой стране в среднем $850, то в 2015 году — уже $756 долларов, а к 2018 году расходы снизились до $647. Таким образом, траты иностранцев упали примерно на 24%.

В ближайшее время это падение будет ещё более заметным: по итогам второго квартала 2019 года средние траты туриста составили $624, предрекли в АТОР.

Основываясь на подобных экономических выкладках, ТПП Манавгата обратилась с письмом в Министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу.

Как ранее писал News.ru, отдых в Турции во время предстоящего бархатного сезона обойдётся дороже, чем в прошлом. По данным АТОР, цены в турецких отелях уже выросли на 20-30%.