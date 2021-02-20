Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии при Зеленском

https://static.news.ru/photo/2bb84e70-d1cd-11e9-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

По сравнению с временами президентства Петра Порошенко вооружённые силы Украины сейчас находятся в гораздо более слабом состоянии. Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности страны, руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

В эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» Турчинов рассказал, что с 2014 года шло нарастание мощности вооруженных сил и профессионализма военнослужащих, а также техническо-материального обеспечения.

Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.

Турчинов отметил, что впервые за 7 лет финансирование армии Украины осталось на прежнем уровне. Также в течение двух лет не индексируются денежные довольствия военнослужащих — даже на значение инфляции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не скрывает планов помогать Киеву увеличивать наступательный потенциал, учитывая, что Украине ничего не угрожает. Об этом писал NEWS.ru.