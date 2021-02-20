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Европа

Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии при Зеленском

02:48, 21 февраля 2021
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

По сравнению с временами президентства Петра Порошенко вооружённые силы Украины сейчас находятся в гораздо более слабом состоянии. Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности страны, руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

В эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» Турчинов рассказал, что с 2014 года шло нарастание мощности вооруженных сил и профессионализма военнослужащих, а также техническо-материального обеспечения.

Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.

Турчинов отметил, что впервые за 7 лет финансирование армии Украины осталось на прежнем уровне. Также в течение двух лет не индексируются денежные довольствия военнослужащих — даже на значение инфляции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не скрывает планов помогать Киеву увеличивать наступательный потенциал, учитывая, что Украине ничего не угрожает. Об этом писал NEWS.ru.

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