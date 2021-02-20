Песков: США помогают Украине нарастить наступательный потенциал

https://static.news.ru/photo/da978994-7373-11eb-a132-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Вашингтон не скрывает планов помогать Киеву увеличивать наступательный потенциал, учитывая, что Украине ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соединённые Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки — она на Украину поступает, — приводит РИА Новости пресс-секретаря.

По мнению Пескова, такие действия американской стороны провоцируют «горячие головы», которых натаскивают на агрессию, в том числе в отношении ситуации в Донбассе. Он отметил, это явно не способствует стабильности и предсказуемости в самом центре Европы.

Ранее помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану шеф американского Пентагона Ллойд Остин. Как рассказали в военном ведомстве США, Остин завил о продолжении поддержки со стороны Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал NEWS.ru, в представительстве Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о нарушении режима перемирия со стороны бойцов ВСУ. По сообщениям Центра, украинские военные выпустили в направлении шахты имени Гагарина 20 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм.