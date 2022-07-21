В Германии рассказали о прибытии турбины Siemens для «Северного потока» Вице-канцлер Хабек: турбина Siemens для «Северного потока» прибыла в Германию в начале недели

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Газовая турбина

Турбина для «Северного потока» Siemens уже прибыла в Германию, но о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, турбина еще в начале текущей недели находилась на территории страны, передает РИА Новости.

У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим, — сказал Хабек на пресс-конференции в четверг.

Ранее «Северный поток», который остается основным маршрутом для поставок российского газа в Европу, был приостановлен на плановое техническое обслуживание. Ожидается, что оно закончится уже 21 июля. Во время обслуживания тестируются механические компоненты и системы автоматизации, сообщили в операторе магистрали Nord Stream AG.

Сегодня утром швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. Пока трубопровод работает не на полную мощность. Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» также использовал лишь 40% мощности, в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%.

Аналитик Станислав Митрахович усомнился в том, что рестарт газопровода «Северный поток» решит проблемы Евросоюза. Он отметил, что Канада может создать новые сложности с турбинами газопровода, хотя и выдала разрешение на их ремонт.