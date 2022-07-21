Аналитик усомнился в том, что рестарт «Северного потока» решит проблемы ЕС Аналитик Митрахович усомнился в том, что рестарт «Северного потока» решит проблемы ЕС

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Рестарт газопровода «Северный поток» не решит проблемы Евросоюза, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он отметил, что Канада может создать новые сложности с турбинами газопровода, хотя и выдала разрешение на их ремонт.

Если «Северный поток — 1» работает на 40–50% мощности, это означает, что не все связанные с ним проблемы решены. Газа в ЕС недостаточно, а само это обстоятельство в Брюсселе интерпретируют как способ давления на РФ, — сказал Митрахович.

Он добавил, что газовые проблемы стран ЕС не связаны только лишь с «Северным потоком». К примеру, сейчас не действует маршрут «Ямал — Европа».

Сегодня, 21 июля, швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. Пока трубопровод работает не на полную мощность, а на 40%.

Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» также использовал лишь 40% мощности, в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве объяснили, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде.