16 января 2026 в 16:12

Трое немцев сходили из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах

Трех немцев задержали в Финляндии за незаконное пересечение границы с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финские пограничники задержали трех граждан Германии, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией, сообщает Yle. Инцидент произошел 14 января в районе ответственности пограничной охраны Кайнуу.

Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду <…> Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы, — говорится в сообщении.

Задержанные осознанно направились к линии границы и перешли на российскую сторону, сообщил капитан пограничной охраны Юха Ромппайнен. О произошедшем была проинформирована российская сторона.

Ранее стало известно, что бывший министр иностранных дел Финляндии (1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993) Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией. Он добавил, что это поможет улучшить экономическую ситуацию в стране. Экс-министр указал, что установление связей позволит наладить торговые отношения и экономическое взаимодействие с Россией. Вяюрюнен напомнил, что Финляндия получит от этого наибольшую выгоду по сравнению с остальными странами.

