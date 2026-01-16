Трое немцев сходили из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах

Финские пограничники задержали трех граждан Германии, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией, сообщает Yle. Инцидент произошел 14 января в районе ответственности пограничной охраны Кайнуу.

Трое немецких туристов подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией в среду <…> Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал туристов на снегоступах недалеко от госграницы, — говорится в сообщении.

Задержанные осознанно направились к линии границы и перешли на российскую сторону, сообщил капитан пограничной охраны Юха Ромппайнен. О произошедшем была проинформирована российская сторона.

