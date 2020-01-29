https://static.news.ru/photo/cbb1f4fc-420d-11ea-9b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария сообщило о выявлении трёх новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Германии.

По данным ведомства, все пациенты работают в компании Webasto. Сотрудник этой организации ранее заболел пневмонией, вызванной вирусом, передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.