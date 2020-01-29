Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария сообщило о выявлении трёх новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Германии.
По данным ведомства, все пациенты работают в компании Webasto. Сотрудник этой организации ранее заболел пневмонией, вызванной вирусом,
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.
Как передавал NEWS.ru, только за 27 января в провинции Хубэй от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 24 человека и выявлен 1291 случай нового заражения. Общее количество жертв вируса превысило 100 человек. С этой же даты Россия остановила приём организованных туристических групп из КНР.
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