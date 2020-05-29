Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой под Киевом

В Броварах Киевской области в результате конфликта со стрельбой получили ранения три человека.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, конфликт произошёл между легальными и нелегальными перевозчиками. В результате полицейскими задержано десять человек.
Криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области, — написал он в своём Facebook.
По его словам, три человека были ранены из травматического оружия. У задержанных изъяли охотничье и травматическое оружие. При этом его владельцев лишат права на владение им.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы сообщили о стрельбе в московском районе Солнцево. В результате происшествия пострадал 19-летний Али Жайраханов.
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