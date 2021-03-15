Тревожный звоночек для Меркель: ХДС проиграл выборы в Германии

Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) понесла знаковое поражение на выборах в региональные парламенты Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, долго считавшихся оплотами консерваторов. Неудача партии Ангелы Меркель поставила под вопрос как выдвижение в канцлеры нового лидера консерваторов Армина Лашета, так и их шансы остаться у власти после сентябрьских выборов в бундестаг.

В Баден-Вюртемберге с 2011 года правит партия «Зелёные», поэтому у христианских демократов изначально было мало шансов на успех. Но ХДС не удалось даже сохранить позиции. По сравнению с 2016 годом они ухудшили результат на 3%, набрав , по предварительным подсчётам, 24,1%. «Зелёные» укрепили свою власть в регионе, заработав 32,6% голосов.

В Рейнланд-Пфальце ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) шли вровень до последнего момента, но за несколько дней до выборов чаша весов начала склоняться влево. В результате СДПГ победила со значительным отрывом: 35,7% против 27,7% у ХДС.

Оказалась оттеснена на второй план и некогда главная оппозиционная партия ФРГ — ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ). В Баден-Вюртемберге она потеряла целых 5% по сравнению с 2016 годом, заработав 9,7% голосов. Аналогичны потери и в Рейнланд-Пфальце, где ей удалось набрать только 8,3%.

Крайне правое политическое движение, поднявшееся после миграционного кризиса, очевидно, потеряло актуальность, как только Берлину удалось сгладить наиболее тяжёлые последствия притока мигрантов. А поиски новых смыслов пока оканчиваются неудачей: АдГ сначала была адвокатом жёстких мер в борьбе с пандемией, потом попыталась оседлать общественное недовольство затянувшимся локдауном, но в итоге запуталась в собственных установках.

Вместо миграционного кризиса в Германии умы немцев в последние годы всё больше занимает проблема изменения климата — отсюда рост популярности «Зелёных». Хотя в Рейнланд-Пфальце их результаты не так впечатляют, как в Баден-Вюртемберге (они финишировали третьими с 9,3%), мартовский раунд региональных выборов окончательно закрепил за ними статус главной оппозиционной силы и увеличил их шансы на вхождение в федеральное правительство.

Ангела Меркель Jens Schicke via imago-images.de/Global Look Press

Для ХДС, напротив, настали тревожные времена. Партия всё ещё лидирует в национальных опросах с 32%. У ближайших конкурентов — «Зелёных» и СДПГ — по 18% и 16% голосов соответственно. Но налицо тенденция на снижение поддержки правящей партии: ещё в январе она была на уровне 36%. Если падение рейтингов ХДС продолжится, он рискует не войти в коалиционное правительство по итогам сентябрьских выборов в бундестаг. СДПГ и «Зелёные» вместе уже набирают больше, чем христианские демократы. Вместе со Свободной демократической партией, проголосовать за которую сегодня готовы 9%, они вполне могут собрать коалицию, в которую впервые за долгие годы не войдёт партия Ангелы Меркель.

На позиции ХДС повлиял «масочный» скандал, усталость немцев от коронавирусных ограничений и медленная кампания по вакцинации. За неделю до дня голосования выяснилось, что двое депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС заработали многотысячные комиссионные за помощь в заключении госконтрактов на закупку медицинских масок. Оба парламентария сдали мандаты и покинули свои партии, но коррупционные обвинения всё равно заметно повлияли на настроения избирателей.

Проигрыш консерваторов на земельных выборах ставит и вопрос о лидерстве в правящем блоке. Ряд западных аналитиков считают, что неудача хоронит виды нового председателя христианских демократов Армина Лашета на кресло канцлера. Вместо него блок ХДС/ХСС может выдвинуть в канцлеры более популярного главу баварского Христианско-социального союза Маркуса Зёдера. Однако, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, у Лашета и Зёдера по-прежнему равные шансы на выдвижение в канцлеры.

ХДС получил самые низкие показатели в этих регионах за всю свою историю. На позиции Лашета это влияет, но не принципиально. Через пару недель узнаем, кого блок ХДС/ХСС будет выдвигать в федеральные канцлеры. На мой взгляд, шансы у Армина Лашета и Маркуса Зёдера равны. При этом, естественно, ХДС в любой ситуации будет лоббировать кандидатуру своего председателя. Федеральное руководство, конечно, обеспокоено результатами выборов, ведь они отразили общенациональную тенденцию на снижение популярности консервативного блока. Но до выборов в бундестаг ещё полгода, это большой срок. Пока что это такой «колокольчик», который руководство ХДС услышало и будет принимать соответствующие меры. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН заместитель директора Института Европы РАН

В ответ на вал критики ХДС принял план реформ из 10 пунктов, предусматривающий жёсткие ограничения на сторонние заработки депутатов парламента, а также призвал всех своих членов письменно заявить, что они не зарабатывали на поставках медицинских масок.