Трасс призвала не повторять «российских ошибок» в отношениях с Китаем

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала правительство не повторять в отношениях с Китаем тех «ошибок», которые страна допустила с Россией. Об этом Трасс заявила в ходе предвыборных дебатов с бывшим главой Минфина Риши Сунаком. Трансляцию дебатов вели местные телеканалы.

На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от неё стратегически зависимыми, — пояснила свою позицию глава МИД.

Трасс заявила, что её министерство заняло «жёсткую позицию» в отношении «авторитарных режимов». К тому же сама она собирается «расправиться» с китайским приложением TikTok.

Оба министра в ходе дебатов обвинили друг друга в том, что были «слишком близки» в Китаю в прошлом.

Ранее Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы Лондон открыто вмешивался в конфликт на Украине. Она также отметила, что не считает правильным направлять корабли ВМС Британии в Чёрное море, чтобы они сопровождали суда с зерном.