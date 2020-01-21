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Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на то, что ему пришлось поселиться в 20 км от конгресс-центра в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Причиной стали американцы, которые, по словам политика, заняли «весь Давос».

Вучич пояснил, что сербская делегация поселилась в коммуне Клостерс. Уже шестой год подряд мы боремся за лучшее позиционирование Сербии в мире и приход новых инвесторов в нашу Сербию, — сказано...