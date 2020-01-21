Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме обратился к представителям европейских стран.
Политик заявил о необходимости добиваться энергетической безопасности для стран Европы.
Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности, —
цитируетего ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, президенту Сербии Александру Вучичу не хватило места в Давосе из-за делегации американского президента Дональда Трампа.
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