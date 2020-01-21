Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.
Ожидается, что американский лидер проведёт переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.
— Kurdistan 24 English (@K24English)
#HappeningNow: US President @realDonaldTrumparrives in Davos, Switzerland, for the #WEF20from Jan. 21 - Jan. 24. Trump is expected to meet @IKRPresidentNechirvan Barzani during the forum. #TwitterKurds https://t.co/bPuXzt0rNG pic.twitter.com/v6fwfUdOJH January 21, 2020
NEWS.ru писал, что в поездке Трампа сопровождают старшая дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.
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