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В Великобритании террористов лишат права на условно-досрочное освобождение, а минимальное наказание за серьёзные преступления составит 14 лет лишения свободы. Правительство страны в ближайшее время представит серию мер, призванных усилить ответ терроризму.

Бессмысленная террористическая атака в центре Лондона в ноябре натолкнула нас на некоторые серьёзные истины о том, как мы ведём себя с террористами, — сказано в заявлении министра внутренних дел Прити...