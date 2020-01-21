Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Ожидается, что американский лидер проведёт переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

NEWS.ru писал, что в поездке Трампа сопровождают старшая дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

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