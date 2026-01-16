Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:13

«Тот неловкий момент»: Коц о числе депутатов в Раде и на суде Тимошенко

Коц: доклад Шмыгаля в Раде собрал меньше депутатов, чем суд над Тимошенко

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о состоянии критической инфраструктуры в Верховной раде собрал меньше депутатов, чем суд над экс-премьером страны Юлией Тимошенко, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он сопроводил пост двумя снимками, на которых заметна разница в числе прибывших парламентариев.

Тот неловкий момент, когда суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики о состоянии критической инфраструктуры, — с иронией отметил военкор.

Юлия Тимошенко, ныне возглавляющая украинскую партию «Батькивщина», на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов назвала руководство президента Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».

До этого депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. По ее словам, Евросоюзу следует прекратить оказание помощи Украине. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних задач и улучшение положения граждан самой Польши.

Украина
Александр Коц
военкоры
Верховная рада
Юлия Тимошенко
суды
Денис Шмыгаль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Иномарка протаранила многоэтажку в российском городе
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.