«Тот неловкий момент»: Коц о числе депутатов в Раде и на суде Тимошенко

Доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о состоянии критической инфраструктуры в Верховной раде собрал меньше депутатов, чем суд над экс-премьером страны Юлией Тимошенко, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он сопроводил пост двумя снимками, на которых заметна разница в числе прибывших парламентариев.

Тот неловкий момент, когда суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики о состоянии критической инфраструктуры, — с иронией отметил военкор.

Юлия Тимошенко, ныне возглавляющая украинскую партию «Батькивщина», на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов назвала руководство президента Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».

До этого депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. По ее словам, Евросоюзу следует прекратить оказание помощи Украине. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних задач и улучшение положения граждан самой Польши.