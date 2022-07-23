Торговая сеть Германии переименовала «московское» мороженое в «киевское»

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В Германии крупнейшая торговая сеть страны Edeka переименовала мороженое Ice Snack Sandwich Moscow Style («Мороженое-сэндвич по-московски») в Kiewer Art («Киевское искусство»). Об этом сообщает издание Der Westen. В дальнейшем сеть планирует полностью убрать географическую привязку из названия.

Мы по-прежнему очень обеспокоены тем, что происходит в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы убеждены, что это можно показать и небольшими жестами, — сообщила пресс-секретарь сети Мириам Хеймберг.

По данным Ostsee Zeitung, в дальнейшем сеть планирует полностью убрать из названия продукта географическую привязку. В Edeka признают, что нынешний вариант — только временное решение.

Ранее стало известно, что «Русский салат» из кафе, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, переименовали в «Традиционный». Салат занимал первую позицию в меню и стоил €8. При этом наличие именно «Русского салата» вызвало недоумение, поскольку участники саммита планировали официально объявить Россию «угрозой» для НАТО.