Толстой назвал Совет Европы невозможным без России

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой прокомментировал запуск процедуры приостановки членства России в Совете Европы. По его словам, существование этой организации без РФ невозможно, сообщает РИА Новости.

Россия останется самой большой европейской страной без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен, — цитирует агентство парламентария.

Он добавил, что российская сторона старалась вести диалог до конца. Теперь его возобновление будет зависеть от Совета Европы.

О начале процедуры приостановки членства РФ в СЕ сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. В своём Twitter он отметил , что она была начата по инициативе Киева и Варшавы и окончательное решение будет принято в скором времени.

Позднее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что комитет министров СЕ решил исключить Россию из числа постоянных членов организации. В резолюции, принятой комитетом, указывается, что операция Роcсии на Украине и поддержка ДНР и ЛНР представляют прямую угрозу международному миру и безопаcности. Кроме того, они противоречат обязанностям и обязательcтвам России как постоянного члена СБ ООН.