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Times: в Германии оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

10:04, 12 марта 2021 1 476
Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» может оказаться более эффективным, чем аналогичная вакцина европейского производства. Такое мнение высказал глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идёт о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз, — цитирует специалиста издание The Times.

По мнению Мертенса, использование двух разных вирусных векторов в «Спутнике V» является умным решением, так как это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

Как рассказал он в интервью Rheinische Post, «Спутник V» — это хорошая вакцина и он предполагает, что её разрешат к применению в Евросоюзе.

В настоящее время российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта она была зарегистрирована в Республике Намибия. Препарат занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в странах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.

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