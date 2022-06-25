Times: учителя во Франции хотят запретить школьникам исполнять Моцарта Times: профсоюзы учителей намерены запретить школьникам исполнять произведение Моцарта на концерте в Пиренеях

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Профсоюзы учителей выступили против исполнения детьми произведения Моцарта Ave verum corpus на концерте в Пиренеях, пишет The Times. По их мнению, содержание композиции нарушает закон Франции о религиозной деятельности в школах.

Профсоюзы возмущены исполнением гимна Ave verum corpus учениками в возрасте от 9 до 12 лет под управлением Риккардо Мути 11 июля в Лурде, — говорится в статье.

Авторы публикации уточнили, что Моцарт сочинил этот трехминутный мотет для хора, струнных и органа в 1791 году.

Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил выпускникам петь песни Земфиры и «Мумий Тролля». Тем самым он прокомментировал инцидент на выпускном вечере в гимназии № 9 в Екатеринбурге, на котором молодежи запретили исполнять песни «До свидания» и «Владивосток 2000». Он заявил, что учащимся не стоит ничего запрещать, а сами они выбрали эти песни в контексте прощания со школой.