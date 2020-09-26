Тихановская надеется провести встречу с Макроном в Вильнюсе

https://static.news.ru/photo/e75e2892-0189-11eb-a66a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется, что сможет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, куда он приедет с рабочим визитом.

Советник лидера белорусской оппозиции подтвердил эту информацию, сообщает Reuters.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что Макрон посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября. По его словам, французский лидер готов встретиться с Тихановской, если она об этом попросит, передаёт ТАСС.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.