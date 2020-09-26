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Тихановская надеется провести встречу с Макроном в Вильнюсе

15:50, 28 сентября 2020
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется, что сможет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, куда он приедет с рабочим визитом.

Советник лидера белорусской оппозиции подтвердил эту информацию, сообщает Reuters.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что Макрон посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября. По его словам, французский лидер готов встретиться с Тихановской, если она об этом попросит, передаёт ТАСС.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов, писал NEWS.ru.

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