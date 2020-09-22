Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2485aaea-fce1-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас и Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская в Брюсселе (Бельгия) договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза (ЕС) «после демократических перемен» в стране. Об этом сообщила её пресс-служба.

Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами... Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен, — заявили представители Тихановской в её Telegram-канале.

Тихановская предложила Европарламенту ввести ограничительные меры в отношении лиц, которых она назвала ответственными за акты насилия, совершённые во время подавления протестов после выборов в республике. Лидер белорусской оппозиции представила ЕП список людей, причастных к насилию. В ходе слушаний по ситуации в Белоруссии, которые прошли 21 сентября в комитете по иностранным делам Европарламента, Тихановская заявила, что санкции можно применить в соответствии с европейским «актом Магнитского».

По данным белорусской ЦИК, Тихановская набрала на прошедших 9 августа выборах 10,1% голосов, действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%. После объявления итогов голосования в стране начались масштабные акции протеста, которые не утихают до сих пор. Белорусская оппозиция создала Координационный совет, в президиум организации вошли семь человек. Шесть из них, исключая нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Сама Тихановская также покинула страну и в настоящее время находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом покинуть службу. Она пообещала после победы протестов восстановить на службе всех силовиков, которые были уволены по политическим мотивам.