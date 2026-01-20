Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде

В переполненном междугороднем поезде в Англии пассажирка домогалась попутчика, сообщило издание The Sun. Инцидент произошел в составе, который следовал между Шеффилдом и Уэрксопом. Женщина приставала к мужчине в тот момент, когда он проходил мимо ее места.

Что именно она сделала, не уточняется. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию, и теперь подозреваемая находится в уголовном розыске.

Ранее в Тюмени мужчина, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, домогался женщины в жилом доме на улице Республики. Сначала он попытался заговорить с потерпевшей, а затем схватил ее. Женщина указала нападающему на камеру в кабине лифта. После этого мужчина быстро отступил и скрылся. По данному факту проводится проверка.

До этого в Соединенных Штатах арестовали учительницу математики из штата Кентукки. Ее обвиняют в попытке совратить 11-летнего ученика. 36-летняя Сидни Граф из Луисвилла обсуждала с пятиклассником интимные темы и договорилась о встрече. Женщину взяли с поличным 15 декабря, когда мальчик садился в ее машину возле дома. После задержания она призналась в общении с учеником. Однако на следующий день в суде она заявила, что невиновна в совращении несовершеннолетнего.