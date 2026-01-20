Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:28

Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде

The Sun: женщина домогалась попутчика в переполненном поезде в Англии

Читайте нас в Дзен

В переполненном междугороднем поезде в Англии пассажирка домогалась попутчика, сообщило издание The Sun. Инцидент произошел в составе, который следовал между Шеффилдом и Уэрксопом. Женщина приставала к мужчине в тот момент, когда он проходил мимо ее места.

Что именно она сделала, не уточняется. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию, и теперь подозреваемая находится в уголовном розыске.

Ранее в Тюмени мужчина, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, домогался женщины в жилом доме на улице Республики. Сначала он попытался заговорить с потерпевшей, а затем схватил ее. Женщина указала нападающему на камеру в кабине лифта. После этого мужчина быстро отступил и скрылся. По данному факту проводится проверка.

До этого в Соединенных Штатах арестовали учительницу математики из штата Кентукки. Ее обвиняют в попытке совратить 11-летнего ученика. 36-летняя Сидни Граф из Луисвилла обсуждала с пятиклассником интимные темы и договорилась о встрече. Женщину взяли с поличным 15 декабря, когда мальчик садился в ее машину возле дома. После задержания она призналась в общении с учеником. Однако на следующий день в суде она заявила, что невиновна в совращении несовершеннолетнего.

домогательства
Англия
поезда
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители ограбили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Россиян предупредили о неочевидной опасности сыра с плесенью
«Им плевать»: экс-нардеп о призыве МВФ отменить субсидии на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.