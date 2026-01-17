Наркоман домогался россиянку прямо в лифте жилого дома

Мужчина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения домогался жительницу Тюмени в жилом доме по улице Республики, сообщили на портале 72.ru. По информации издания, сначала он пытался говорить с потерпевшей, а потом ее схватил.

На портале отметили, что в ответ женщина указала нападающему на камеру в кабине подъемника. После этого мужчина быстро отступил и скрылся. Журналисты добавили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

До этого в Канзасе бывшую учительницу рисования Никки Бэрд обвинили в многолетних непристойных отношениях с 17-летним учеником. Педагог несколько лет поддерживала личный контакт с подростком и продолжала добиваться встреч даже после его выпуска из школы. Бэрд начала с ненавязчивых прикосновений и просьб, постепенно переходя к более интимным жестам.