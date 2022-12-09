The Conversation: Польша видит в Западной Украине свою колонию

Атмосфера между Украиной и Польшей остается напряженной по причине территориальных и исторических споров. Варшава рассматривает Западную Украину как свою колонию, пишет австралийская газета The Conversation.

Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, проживающим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы «Кресы» — «восточные окраины Польши», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что поляки считают украинцев «братьями», из-за славянского происхождения и многовековой общей истории. Однако такое отношение нередко сопровождается легким оттенком неоколониализма, поскольку в Варшаве помнят о своих бывших владениях.

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что польские власти форсирует подготовку к аннексии западных украинских земель. По его словам, они уверены, что Варшава заслужила компенсацию за оказанную Украине военную помощь и предоставление убежища беженцам.

Нарышкин также добавил, что Варшава намерена провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний. Для того, чтобы проанализировать реакцию простых украинцев польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области плебисцита.