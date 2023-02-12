Терапевт рассказала о риске отложенного инфаркта после гриппа Терапевт Константинова: после гриппа у больного может случиться отложенный инфаркт

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Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова заявила, что через несколько недель после гриппа у больного может возникнуть так называемый отложенный инфаркт. Осложнения после болезни способны проявляться спустя несколько недель, отметила она в беседе с URA.RU.

Специалист рассказала, что осложнения порой появляются через некоторое время после перенесенной инфекции. Так, отложенный инфаркт наступает через две-три недели после перенесенного гриппа, если не соблюдался постельный режим.

При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания, — пояснила врач.

Константинова уточнила, что вирус влияет на развитие инсульта и инфаркта. По мнению терапевта, среди основных осложнений гриппа выделяются легочные и внелегочные. Врач заявила, что среди других осложнений можно выделить респираторный дистресс-синдром. На состояние здоровья людей влияют мастоидиты, синуситы и отиты.

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что сезонную вспышку гриппа весной и летом 2023 года может сменить новая волна коронавируса. Пока же в России грипп преобладает над коронавирусом, отметил он.